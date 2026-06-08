Все такси в России станут беспилотными

Такси в России будут беспилотными в будущем, несмотря на то что в настоящее время технология развивается в стране только в экспериментальном режиме. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Сейчас есть несколько зон, где тестируются такие автомобили, без водителя. Могу вам честно сказать, я даже катался на таком автомобиле, правда, человек сидел на водительском сиденье, но ничего не трогал, ни к чему не прикасался, - все делала за него машина. Честно говорю: ощущения спорные, потому что все равно доверия к такому транспорту пока нет. Но с учетом того, как развивается технология, я считаю, что в будущем все такси будут беспилотными", - сказал сенатор.

Он напомнил, что в стране также развиваются беспилотные грузоперевозки.