Автокластер Калужской области расширяет локализацию производства машин

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о постепенном переходе регионального автомобильного кластера от стандартной сборки машин к углубленному внутреннему производству. По словам руководителя региона, этот процесс затрагивает не только сварку и окраску кузовов, но и выпуск лобовых стекол, систем ГЛОНАСС, выхлопных систем, топливных баков, поршней, свечей зажигания и рулевых колес. Часть этих автомобильных деталей уже производится на территории России, а оставшиеся позиции находятся на завершающем этапе локализации. Наличие отечественных компонентов позволяет автопроизводителям набирать необходимые баллы для получения субсидий и льгот от государства.

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В настоящее время в Калужской области функционируют все профильные предприятия отрасли. Так, на бывшем заводе немецкого концерна Volkswagen, который перешел под контроль холдинга «АГР», сейчас собирают четыре модели кроссоверов под маркой Tenet. Параллельно с этим предприятие «Автомобильные технологии» осуществляет выпуск автомобилей Haval M6 по полному производственному циклу.

Для конечных покупателей процесс импортозамещения напрямую влияет на итоговую стоимость машин, сроки гарантийного обслуживания и бесперебойное снабжение деталями для ремонта. Самостоятельное производство защищает заводы от колебаний курсов валют, логистических сбоев и внешнеполитических санкций. При этом главным условием долгосрочного успеха калужских предприятий остается подтверждение высокого качества российских комплектующих в процессе их реальной эксплуатации.