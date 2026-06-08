Rossmonster представила два сверхпрочных кемпера для бездорожья

Американский бренд Rossmonster представил две новые модели кемперов, созданные для эксплуатации в суровых условиях. Эти внедорожные дома на колесах ориентированы на путешествия по бездорожью и удаленным уголкам планеты. В конструкции используется усиленная рама и узлы от американских пикапов, что обеспечивает высокую надежность. Особое внимание уделено запасу прочности и автономности, позволяющей находиться вдали от цивилизации неделями. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

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Обе модели оснащаются дизельными двигателями и полным приводом, а жилой модуль включает все необходимое для комфортной жизни. Заявленная вместимость — до четырех человек. По словам разработчиков, техника рассчитана на многодневные экспедиции без возможности пополнения запасов.

Инженеры Rossmonster уделили внимание и эргономике внутреннего пространства. Кухонный блок, спальные места и системы хранения продуманы для максимальной эффективности. Электрооборудование питается от солнечных панелей и мощного генератора.

Первые поставки планируются в ближайшее время, цена будет объявлена отдельно.