Почему первый электрокар Ferrari резко обрушил акции компании

Бренд из Маранелло всегда был символом скорости и законодателем автомобильной моды. Однако недавний дебют новой модели Luce вызвал бурю критики как со стороны обывателей, так и со стороны экс-руководства компании.

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Новинку уже прозвали "неудачной копией Nissan Leaf" и раскритиковали за несоответствие легендарному стилю Ferrari. Журналисты отмечают, что Luce напоминает планшет на колесах, что особенно заметно в работе над дизайном Джонатана Айва, известного своим вкладом в облик iPhone.

В то же время Джон Элканн, глава Ferrari, видит в Luce потенциал для привлечения нового типа клиентов - тех, кто ценит престиж марки, но также предпочитает минимализм и экологичность. Однако, по мнению экспертов, это может стать проблемой для компании, ориентированной на традиционных ценителей Ferrari.

Покупатели машин из Маранелло всегда стремились к классическим принципам, наследию и связи с гоночными корнями компании. Появление модели с нестандартным дизайном может вызвать сомнения у этой аудитории. Кроме того, электрокар - это риск для тех, кто рассматривает покупку как инвестицию.

По мнению портала "Автовзгляд", причина неудачи Luce может быть связана с попыткой угодить китайскому рынку, который предпочитает однообъемные кузова. Однако Ferrari не решило создать суббренд для таких экспериментов, что могло бы снизить риски и сохранить лояльность основной аудитории.

В любом случае будущее Ferrari и успех модели Luce остаются под вопросом. Кризис жанра, который образовался с выходом первого электрокара на рынок, вместе с волной негодования поклонников марки потянул вниз и акции компании, которые резко упали на фоне выхода новинки.

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