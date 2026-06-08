ДТП с беспилотной машиной: кто должен отвечать ?

Минтранс определил ответственных при ДТП с беспилотными автомобилями.

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Минтранс полготовил обновленный вариант законопроекта, который регламентирует движение и эксплуатацию беспилотных машин. Документ, оказавшийся в распоряжении «Ъ», четко прописывает, с кого спросят за ущерб здоровью людей при аварии с участием такого транспорта.

Итак, ключевой момент: если беспилотник стал виновником ДТП, то компенсировать вред потерпевшим придется собственнику автомобиля. Правда, уточняется, что после выплаты владелец сможет предъявить регрессный иск – к компании-изготовителю, если проблема в производстве, или к мастерской, если дело в плохом ремонте. Схема, по сути, распределяет финансовую нагрузку по цепочке.

Когда речь заходит об административных или уголовных делах, ответственность раскидывают еще тоньше. К примеру, если в машину самовольно внесли конструктивные изменения – платить будет хозяин. Слабое обслуживание, на котором настоял сервис? Держать ответ придется техцентру. Завод не обновил вовремя «софт», влияющий на безопасность? Билет получает производитель. А если «беспилотнику» передали неверные данные с дорожной инфраструктуры, то виноват тот, кто этой инфраструктурой управляет.

Отдельно прописано, кто и где сможет ограничить движение автономного транспорта. На федеральных трассах такое право оставят за правительством. На региональных и межмуниципальных дорогах решения будут принимать местные власти. Зато на частных платных магистралях, а также на отдельных участках улиц вплоть до одного квартала – уже собственники дорог. Интересная деталь: оператора беспилотника обязали «незамедлительно» выполнять требования МВД, ГИБДД и других служб о немедленной остановке или ограничении использования машины. Плюс ко всему, кабинет министров отдельно утвердит инструкцию, как «принудительно» останавливать такие автомобили, если они отказываются подчиняться.

Ранее «За рулем» детально разбирал тему ответственности и тарифов в сфере автострахования.