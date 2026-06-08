Roush форсировал Ford F-150 Tremor до 705 л.с. и добавил внедорожный обвес

Специалисты Roush значительно увеличили производительность пикапа Ford F-150 Tremor, форсировав его двигатель до 705 лошадиных сил. Вдобавок была установлена специальная внедорожная «одежда», улучшающая защиту и внешний вид автомобиля.

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Доработки затронули 3,5-литровый V6 твин-турбо, который стандартно выдает 400 л. с., но благодаря новому воздушному фильтру, выпускному коллектору и калибровке блока управления мощность взлетела. Крутящий момент также вырос до 885 Н·м, что делает пикап одним из самых мощных в своем классе.

Внедорожное оснащение включает усиленную защиту кузова спереди и сзади, светодиодные лампы на рейлингах, бамперах и решетке радиатора. Инженеры также изменили высоту подвески в передней части для улучшения углов въезда, а сзади появился силовой бампер с креплениями для запасного колеса. Салон получил кожаный руль, специальные вставки на сиденьях и прошивку с фирменными оттенками Roush.