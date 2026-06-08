Skoda обошла Volkswagen и Tesla

Компания Skoda вновь стала лидером европейского рынка электромобилей, обойдя Volkswagen и Tesla. Модель Elroq, новый электрический кроссовер чешского бренда, неожиданно занял первое место по продажам, опередив популярные Tesla Model Y и Volkswagen ID.4. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

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Успех Elroq оказался неожиданным для рынка. Ранее модель не демонстрировала столь высоких результатов. Skoda удалось не только догнать, но и перегнать крупных конкурентов благодаря, по мнению аналитиков, удачному сочетанию цены и характеристик. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда Skoda обходит гигантов, — прошлые модели также временно лидировали.