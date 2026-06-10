Продажи автомобилей Toyota в России сильно выросли

По информации, которой поделился глава "Автостата" Сергей Целиков, в мае в России было зарегистрировано 3 014 новых автомобилей Toyota. Это на 102,5% больше, чем в мае 2025 года, когда на учет встало 1488 машин.

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За первые пять месяцев 2026 года (январь-май) было реализовано 12 717 автомобилей Toyota - на 98% больше, чем за аналогичный период 2025 года (6411 штук).

Эксперт также назвал две самые популярные модели Toyota. Это RAV4 и Highlander. На эти бестселлеры приходится примерно по трети спроса - 4320 и 4152 единицы соответственно.

В пятерку вошли также Camry (2379 шт), Land Cruiser 150 (290 шт) и Land Cruiser 300 (218 шт).

Как уточняет Целиков, 88% автомобилей Toyota (11 215 шт), реализованных в России за указанный период, были произведены в Китае. Все поставки идут по схемам альтернативного импорта, в том числе через Киргизию. Напомним, Toyota остановила производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Ранее "РГ" писала о том, что мировые продажи Toyota упали.