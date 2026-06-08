Европа спорит о досрочном запрете бензиновых авто: что будет с ценами на топливо

Европа вновь стоит на пороге важных изменений для владельцев автомобилей. Споры о нефтяном будущем могут дорого обойтись водителям. Эксперты предупреждают: если дискуссия приведет к досрочному запрету бензиновых машин, скачок цен на топливо неизбежен. Пока же производители пытаются адаптироваться к новым нормам.

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Напомним, что ранее предполагалось завершить выпуск бензиновых авто к 2035 году. Однако сейчас звучат призывы сделать это уже к 2030-му. Если ЕС ускорит переход на электрокары, крупные концерны рискуют понести колоссальные убытки. Учитывая, что отрасль тянет европейскую экономику, такой шаг ощутит каждый автомобилист.

Аналитики полагают, что нехватка электроэнергии для зарядки и дефицит дешевых электромобилей усугубят ситуацию. Принудительные меры почти наверняка приведут к взлету цен на классическое топливо. Водителям, зависящим от бензина, придется платить больше, пока старые станции заменяют на зарядные хабов. По самым пессимистичным прогнозам, средний счет за заправку может вырасти на треть уже в ближайшие два года.