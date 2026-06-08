Ford выпустит электрический пикап за $30 000 в 2027 году

Компания Ford намерена выпустить электрический пикап с начальной ценой около 30 тысяч долларов, который появится на рынке в 2027 году. Этот проект станет частью стратегии автопроизводителя по расширению доступного сегмента электромобилей. Об этом сообщает портал speedme.ru.

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Новый пикап будет представлен на платформе, разработанной совместно с канадской компанией Magna International, отвечающей за основные компоненты силовой установки. Базовая версия, как ожидается, получит запас хода около 250 миль (примерно 402 км), что соответствует актуальным требованиям для бюджетных электромобилей. В Ford уже инвестировали значительные средства в данное направление, планируя выпуск не только пикапа, но и других моделей семейства.

Дизайн и функциональные особенности новинки пока держатся в секрете, однако ранее намеки на более доступный электрический грузовик появлялись в неофициальных утечках. С запуском модели компания рассчитывает составить конкуренцию таким игрокам, как Tesla Cybertruck и Chevrolet Silverado EV, охватившим более высокий ценовой сегмент. Дата официальной презентации еще не объявлена, но выпуск запланирован на 2027 год параллельно с другими этапами электрификации.