В России выставили на продажу особую версию «Гелендвагена»

В продаже возникло багги Brabus Crawler, которых было сделано только 15 штук. За машину 2025 года выпуска и с пробегом 15 км предлагается заплатить 88 млн рублей. На факт публикации объявления обратил внимание журнал Motor. Brabus Crawler не имеет допуска на дороги общего пользования.

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Brabus Crawler имеет стальной пространственный каркас, на котором смонтированы модернизированные агрегаты Mercedes Gelaendewagen. При этом алюминиевые рычаги передней независимой подвески и крепление заднего неразрезного моста имеют оргинальную конструкцию.

В качестве силового агрегата выступает Brabus Rocket 900, который создан на основе серийного двигателя AMG V8. Его рабочий объем составляет 4,4 л, а максимальная мощность и крутящий момент — 900 л.с. и 1250 Нм. В трансмиссии работает классический 9-ступенчатый «автомат».

До этого сообщалось, что российские продавцы смогли ввезти родстер Mercedes-Maybach SL. Поставки автомобилей такого класса заблокированы властями Евросоюза, но фирмы, занятые поставками техники по системе параллельного импорта, смогли ввезти родствер на территорию России.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series White Ambience стоит 35 млн рублей. Автомобиль укомплектован 4-литровым битурбомотором V8 мощностью 585 л.с., 9-ступенчатым «автоматом» 9G-Tronic полным приводом и полноуправляемым шасси.

Ранее стало известно, что Audi впервые обошла по продажам BMW и Mercedes на российском рынке.