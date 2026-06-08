На сайте Senat появилось первое тизерное изображение нового кроссовера

Опубликовано первое изображение нового кроссовера российского бренда Senat
На сайте отечественного бренда Senat появилось первое тизерное изображение нового кроссовера марки.
Ранее генеральный директор компании Андрей Панков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделился подробностями о новинке, заявив что третей моделью нового бренда будет SUV.
Напомним, что на прошедшем в Северной столице форуме были представлены две модели Senat - 900 и 1000. Эти представительские седаны оснащены 3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают разгон до 100 км/ч за 6,5 секунд. Производство Senat 900 началось на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Что касается Senat 1000, но он должен пойти в серию в конце 2027 года.
Ранее "РГ" рассказывала о том, будет ли новый бренд Senat конкурировать с Hongqi.