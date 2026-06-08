На сайте Senat появилось первое тизерное изображение нового кроссовера

На сайте отечественного бренда Senat появилось первое тизерное изображение нового кроссовера марки.

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Ранее генеральный директор компании Андрей Панков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделился подробностями о новинке, заявив что третей моделью нового бренда будет SUV.

Напомним, что на прошедшем в Северной столице форуме были представлены две модели Senat - 900 и 1000. Эти представительские седаны оснащены 3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 326 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод обеспечивают разгон до 100 км/ч за 6,5 секунд. Производство Senat 900 началось на бывшей площадке Toyota в Шушарах. Что касается Senat 1000, но он должен пойти в серию в конце 2027 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, будет ли новый бренд Senat конкурировать с Hongqi.