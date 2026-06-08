Toyota построила Camry с двумя моторами и мощностью около 700 л.с.

Компания Toyota подготовила экстремальную модификацию Camry с двумя двигателями, суммарная отдача которых приближается к 700 лошадиным силам. Новинка уже доступна для заказа в Японии, однако её приобретение выглядит скорее номинальным: производитель ограничил серию всего 30 экземплярами. Сборка происходит на мощностях подразделения Toyota Technocraft, которое традиционно занимается мелкими сериями специализированных авто. Как уточняют в компании, каждый из этих седанов имеет предустановленный набор доработок, превращающих стандартную модель в настоящий болид. Об этом сообщает издание speedme.ru.

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Силовая установка состоит из двух моторов, каждый из которых по отдельности развивает около 310 л.с. В сумме агрегаты выдают чуть более 700 сил, что позволяет автомобилю разгоняться до первой сотни менее чем за шесть секунд. Для сравнения, серийная Camry с традиционным оснащением значительно уступает в динамике. В компании объясняют, что подобная конфигурация потребовала серьёзного пересмотра целого ряда узлов, включая усиленную трансмиссию и переработанную подвеску.

Однако даже при готовности платить цену коммерческого образца, которую в Японии уже объявили, большинство заявок останутся нереализованными из-за тиража. Причина столь жёсткого лимита, которая официально не раскрывается, возможно, кроется в решении Тойоты сохранить некоторый имиджевый характер такой спецверсии. Тем не менее экземпляры уже начали «уходить» через дилерскую сеть по заранее составленным спискам.

Стоит отметить, что подобный подход у японского автогиганта не единичный: некоторые модели прежде переводили в разряд коллекционных после ограниченных релизов. Что Тойота задумала для этой Camry – эффектный эксперимент или коммерчески выверенный проект – покажет лимитированная серия, которую вскоре полностью распродадут.