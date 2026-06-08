Обновленный Zeekr X дебютировал в Малайзии перед запуском продаж

На малайзийском рынке представили обновлённый вариант электрического кроссовера Zeekr X, который заметно прибавил в характеристиках. Модель оснастили более производительной силовой установкой, однако покупателей ждёт один важный нюанс, связанный с комплектацией. Об этом сообщает издание tarantas.news.

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Электрокар получил два электромотора суммарной мощностью 428 лошадиных сил — это на 54 силы больше, чем у предыдущей версии. Разгон до сотни теперь занимает 3,8 секунды, что на 0,8 секунды быстрее прежнего показателя. Запас хода на одном заряде остался практически неизменным и составляет до 440 километров по циклу NEDC благодаря батарее ёмкостью 66 кВт·ч.

Главным сюрпризом стало то, что улучшенная динамика доступна только для полноприводной модификации, тогда как базовый заднеприводный вариант предлагается со старым двигателем мощностью 272 силы. При этом производитель пересмотрел оснащение: в новинке появились подогрев руля и вентиляция передних кресел, но исчезли аудиосистема Yamaha и панорамная крыша. Также компания анонсировала, что обновлённый Zeekr X появится в продаже в Малайзии во втором квартале 2025 года, а цены будут объявлены ближе к старту.