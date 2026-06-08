Subaru думает отправить «американский» Ascent в Японию

Если японский производитель примет соответствующее решение, трёхрядные кроссоверы отправятся на родину бренда во второй половине 2026 года.

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Одним из крупнейших автомобильных рынков в мире на сегодняшний день остаются Соединённые Штаты Америки, однако на него сейчас влияют повышенные пошлины на импортные легковые, лёгкие коммерческие автомобили и на ключевые комплектующие для них. Эти изменения вступили в силу весной 2025 года, одним из итогов стало то, что ряд японских производителей задумались об отправке своих машин, выпущенных на американских заводах, на «историческую родину».

О соответствующих планах было официально объявлено в конце 2025 года. Стоит напомнить, что руководство Японии одобрило это решение и пошло ему навстречу: ещё в феврале 2026-го мы сообщали о том, что страна упростила правила ввоза машин американского производства. Согласно новым нормам, автомобили, соответствующие стандартам США, признаются соответствующими стандартам безопасности Японии. То есть их можно отправлять на рынок без проведения дополнительных испытаний.

Первой японской компанией, задумавшейся об отправке своих «американских» моделей на родину, стала Toyota. Сейчас в Стране восходящего солнца уже можно купить кроссовер Highlander и пикап Tundra с американской пропиской, позже к ним, вероятно, присоединится седан Camry. А в начале этого месяца стало известно о том, что Nissan начал принимать в Японии заказы на паркетник Murano «штатного» производства.

Теперь о подобном шаге задумалась ещё одна японская компания: Subaru официально заявила о том, что рассматривает возможность начала поставок в Японию семейного трёхрядного SUV американского производства. Речь идёт о кроссовере Ascent, выпуск которого налажен на заводе компании, расположенном в штате Индиана. Отметим, модель предназначена в основном для Северной Америки, хотя присутствует и на других рынках – под названием Evoltis.

Согласно подсчётам производителя, продажи Subaru Ascent в США продолжают снижаться. Так, за первые пять месяцев текущего года местные дилеры реализовали 15 940 экземпляров, что на 13,3% меньше, чем в январе-мае 2025-го. Напомним, к 2026 модельному году кроссоверу пересмотрели список комплектаций и дали скромные обновки, которые не затронули технику.

В Штатах этот трёхрядный SUV оснащается оппозитным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,4 литра, его максимальная мощность равна 264 л.с., а крутящий момент – 376 Нм. Этот турбомотор идёт в комплекте с бесступенчатой автоматической коробкой передач, автомобилю положена система полного привода.

В списке оснащения Subaru Ascent числятся: адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения для предотвращения столкновения, функция предупреждения о выезде с полосы движения и о перекрестном движении сзади, помощник при смене полосы движения, мониторинг слепых зон и другие водительские помощники, входящие в фирменный комплекс систем EyeSight.

Если руководство компании в ближайшее время примет решение об отправке Subaru Ascent в Японию, приём заказов на машины в родной для бренда стране начнётся во второй половине 2026-го. Цены здесь станут известны позже. В США актуальная стоимость модели на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 40 795 до 51 995 долларов (эквивалентно примерно 2,98 – 3,80 млн рублей по текущему курсу).