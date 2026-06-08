Оплату парковок в России призвали уравнять с платными дорогами

Правила оплаты парковок в РФ призвали уравнять с платными дорогами. В Минтрансе работают над законопроектом, который позволит водителям не платить за стоянку в случае невозможности внести плату. Однако, по мнению председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, нововведение может привести к злоупотреблениям со стороны автомобилистов. Более логичным решением, по мнению эксперта, может стать уравнивание правил оплаты стоянок и платных дорог.

© Quto.ru

«Вопрос в том, кто и как это будет доказывать. Если обязанность доказывания этих обстоятельств будет возложена на водителя, то могут возникнуть трудности. Насколько я знаю, сейчас всё-таки готовится предложение о том, чтобы у водителя была возможность оплатить парковку любым удобным для него способом, в том числе и наличными. Мне кажется, что это более правильный подход. Как водитель может доказать, что оплата не прошла? Это должны установить процедуру, что и как он должен сделать, чтобы избежать наказания. А пока, если ты не оплатил в установленный срок, то будешь платить штраф», — напомнил Похмелкин.

Он также отметил, что избежать наказания позволит расширение сроков для внесения платы до пяти дней — сегодня аналогичные правила действуют в отношении трасс с безбарьерной системой оплаты, то есть без шлагбаумов.

Эксперт также уточнил, что поправки Минтранса в нынешнем виде могут создать пространство для махинаций.