Яйцевидный Fiat 600D от Pininfarina продадут с аукциона в США

В США пустят с молотка яйцеобразный Fiat 600D с тремя фарами. Уникальный концепт Pininfarina Y Berlinetta, созданный в 1960-х годах на базе малолитражки Fiat 600D и прозванный за свою форму «Яйцом», выставлен на аукцион Bonhams, сообщает Carscoops.

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Ожидаемая цена лота составляет от $ 100 до 200 тыс. Этот единственный в мире экземпляр с момента выпуска хранился в Национальном автомобильном музее в Рино, штат Невада, и его одометр показывает всего 4991 милю (8032 км).

Кузов автомобиля, спроектированный ателье Pininfarina, имеет обтекаемую яйцевидную форму, которая позволила значительно улучшить аэродинамику. В передней части расположены три круглые фары в прозрачном корпусе и три хромированных элемента на бампере. Запасное колесо вынесли в передний багажник. В салоне установлено рулевое колесо Nardi.

Под капотом — штатный 767-кубовый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 32 л.с., агрегатированный с четырёхступенчатой «механикой». Обычный Fiat 600D развивал максимум 68 миль в час (110 км/ч), а «Яйцо» Pininfarina во время испытаний разогналось до 79,5 миль в час (128 км/ч) — исключительно благодаря более обтекаемому кузову.

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© Bonhams

© Bonhams