Роботакси готовят к массовому выходу на дороги Европы

Беспилотные такси, которые уже стали привычным явлением на улицах США и Китая, наконец начинают масштабную экспансию на европейский рынок, сообщает ТechХplore со ссылкой на информ агентство «Франс-пресс».

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В 2024 году количество «роботакси» в мире удвоилось, достигнув 8000 единиц. На этом фоне Европейский союз решил резко ускорить внедрение автономного транспорта, упрощая бюрократические процедуры. В ближайший понедельник министры транспорта стран ЕС официально примут концепцию «испытательного полигона», которая позволит компаниям тестировать технологии без необходимости получать отдельные разрешения в каждой стране блока.

На текущий момент Европа отстает от мировых лидеров примерно на семь лет. Пока в США компания Waymo (дочерняя структура Alphabet) оперирует парком из 3000 беспилотников в десятке городов, а китайская Apollo Go охватила уже 27 мегаполисов, европейские регуляторы сохраняют жесткие требования. Ключевым условием остается наличие «страхующего водителя», который обязан держать руки на коленях, готовый в любой момент перехватить управление. Однако новая инициатива Брюсселя призвана устранить эти регуляторные барьер.

География первых испытаний в Европе

Первые реальные шаги уже сделаны: в Хорватии стартовал пилотный проект, где компания Pony.ai совместно с Uber и стартапом Verne вывела на дороги около 10 машин. В Лондоне в борьбу вступают сразу три гиганта: Waymo, Wayve и китайская Apollo Go. Мадрид готовится к тестам от WeRide, а Мюнхен примет беспилотники, использующие технологии китайской Momenta. Даже в Швейцарии государственная почтовая служба начала тестировать автономную доставку.

Традиционные автопроизводители не остаются в стороне. Альянс Stellantis объединился с Pony.ai для испытаний в Люксембурге. Основными игроками на этом рынке выступают не только технологические компании, но и агрегаторы такси, такие как Uber, Lyft и Bolt, которые видят в автоматизации ключ к долгосрочной рентабельности. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущих темпов коммерческая эксплуатация роботакси в крупных столицах Европы может начаться уже к 2027 году.

Экономические вызовы и социальные вопросы

Несмотря на оптимизм, эксперты расходятся в оценках масштабирования. Согласно прогнозам IEA (Международное энергетическое агентство - International Energy Agency), к 2035 году в мире будет насчитываться от 700 тысяч до 3 миллионов роботакси. При этом на долю Европы придется лишь малая часть этого парка — около 120 тысяч машин, что обусловлено строгими нормами безопасности и развитой культурой общественного транспорта. Общий объем мирового рынка роботакси к этому времени может составить внушительные 415 миллиардов долларов.

Существует и еще один конфликт. Частные компании стремятся развертывать сети в густонаселенных и прибыльных центрах городов. В то же время политики настаивают на использовании беспилотников в пригородах и сельской местности, чтобы закрыть пробелы в маршрутах общественного транспорта.

Главный вопрос для властей сегодня: оставить развитие сектора на откуп рынку или инвестировать государственные средства для обеспечения доступности технологий в интересах всех граждан, а не только жителей мегаполисов.