Китай ужесточил процедуру сертификации электрических и электронных изделий: новые правила сделают получение знака качества EREV значительно более дорогим и сложным для производителей. Это ударит по компаниям, привыкшим выводить на рынок «сырые» продукты с минимальными испытаниями. Об этом сообщает портал speedme.ru.

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Причина ужесточения — участившиеся случаи попадания недорогой некачественной техники на рынок, которая нередко представляла угрозу безопасности. Сертификацию теперь будут проводить только аккредитованные лаборатории, причём многие не смогут пройти полный цикл тестов из-за возросших требований. Ожидается, что небольшие компании, не способные обеспечить надёжность сборки на фоне сокращения выручки, будут вынуждены уйти с рынка.

В итоге китайским потребителям придётся платить больше за технику, однако её качество и безопасность вырастут. Производителям, желающим сохранить позиции, придётся вкладывать средства в НИОКР и внедрение более зрелых технологических решений.