Fiat прощается с Tipo: названа дата прекращения выпуска последнего седана

Итальянский автопроизводитель Fiat официально объявил дату прекращения выпуска модели Tipo, которая является последним седаном в линейке бренда. Производство этой модели завершится уже в ближайшее время, что знаменует окончание эпохи для классических четырехдверных автомобилей компании.

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Решение прекратить выпуск Tipo связано с изменением потребительских предпочтений и стратегией Fiat, которая теперь фокусируется на кроссоверах и электромобилях. Завод в Турции, где собирали Tipo, будет переориентирован на выпуск других моделей.

Ожидается, что последние экземпляры сойдут с конвейера в ближайшие недели, после чего автомобиль окончательно уйдет из продажи. Таким образом, Fiat завершает производство своего последнего традиционного седана, следуя мировому тренду отказа от кузовов такого типа.