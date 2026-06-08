Cupra планирует серийный выпуск кроссовера Tindaya

Компания Cupra намерена запустить в серийное производство концептуальный внедорожник Tindaya, который может заменить модель Terramar в роли флагмана бренда. Эту информацию подтвердил глава фирмы Уэйн Гриффитс в беседе с испанским изданием. По его словам, автомобиль будет построен на платформе Scalable Systems Platform (SSP), разработанной концерном Volkswagen. Предполагается, что новинка появится на рынке не раньше 2027 года. Задолго до этого Cupra выпустит электрический хэтчбек Raval и обновлённую версию модели Leon.

© Cupra

В производственном варианте Tindaya заметно изменится по сравнению с концептом: исчезнут задние двери, распахивающиеся против движения, а дизайн салона станет более традиционным. Вместе с тем машина получит более классические пропорции. По габаритам внедорожник будет близок к модели VW ID.4. Что касается его предшественника, семиместный Terramar с двигателем внутреннего сгорания выйдет на конвейер этим летом и с этого момента начнёт плавно вытесняться Tindaya.