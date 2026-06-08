У дилеров РФ появились седаны Peugeot 408 этого года выпуска

Как удалось выяснить "Российской газете", сразу несколько дилеров в России привезли по каналам параллельного импорта седаны Peugeot 408 этого года выпуска. Что примечательно, машина не заставит себя долго ждать - все представленные экземпляры уже находятся в наличии на площадках автосалонов и готовы к продаже в день осмотра.

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Стоимость начинается с отметки 3 800 000 рублей и доходит до 3 830 000 рублей, что кратно дороже конкурентов, официально представленных на рынке - стоимость Geely Preface стартует от 3 300 000 рублей, а Chery Arrizo 8 и вовсе от 2 865 000 рублей.

Дешевле всего французский седан предлагает крупный холдинг из Москвы. За указанную сумму клиент получит машину в версии "Шарм" с большим экраном мультимедиа, климат- и круиз-контролем, кожаным салоном, литыми дисками, полным электропакетом, люком и многим другим. Чуть дороже 408-й предлагает автосалон из Новороссийска.

Все представленные образцы оснащены безальтернативным мотором объемом 1,5 литра мощностью 173 лошадиные силы, что автоматически переносит машину в стан коммерческого утильсбора. Совместно с силовым агрегатом трудится 6-ступенчатая классическая автоматическая трансмиссия. Привод - передний.

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