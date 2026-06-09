Senat 900 получит бронированную версию

Для представительского седана Senat 900, который начали выпускать на заводе в Санкт-Петербурге, будут доступны бронированные и специальные версии. Эта информация опубликована на официальном сайте марки.

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Базовая модель дебютировала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Senat 900 имеет длину 5144 мм и колесную базу 3060 мм. Под капотом - трехлитровый V6 мощностью 326 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,5 секунды. Трансмиссия - восьмиступенчатый "автомат".

В салоне - отделка кожей наппа, аудиосистема с 14 динамиками и сабвуфером, доводчики дверей. Есть четырехзонный климат-контроль, система камер кругового обзора и другие опции.

Пятиместная версия будет стоить от 12 млн рублей, а четырехместная - 12,5 млн. Она дополнена деревянным декором и столиком самолетного типа с зарядкой для смартфона во втором ряду.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что бренд Senat опубликовал изображение своего первого кроссовера.