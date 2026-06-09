Audi e-tron 55 за шесть лет потерял в цене больше, чем в емкости батареи

Подержанный электрокар Audi e-tron, чья цена упала на впечатляющие 63 процента по сравнению с первоначальной стоимостью, удивил экспертов состоянием своей батареи. Спустя несколько лет активной эксплуатации аккумулятор сохранил порядка 90 процентов изначальной ёмкости — гораздо больше, чем предполагалось. Этот пример демонстрирует, что даже у премиальных моделей после длительного использования батарея способна оставаться в отличном состоянии. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

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Автомобиль находился в эксплуатации около четырёх лет и прошёл более 117 тысяч километров. Несмотря на значительный пробег, аккумуляторная батарея демонстрирует высокую надёжность. По данным специалистов, подобные показатели деградации являются отличными и превосходят ожидания даже для машин с большим запасом хода. Такое поведение может указывать на качественный термоменеджмент и эффективность системы управления батареей у данной модели.

Эксперты отмечают, что быстрое падение стоимости электромобилей на вторичном рынке не всегда оправдано с точки зрения их технического состояния. В данном случае Audi e-tron может стать весьма выгодной покупкой. Важно, что покупатель получает проверенный временем автомобиль с хорошим запасом хода и минимальные финансовые потери по сравнению с новым электрокаром. Однако потенциальные владельцы не должны забывать о возможных затратах на замену батареи в долгосрочной перспективе, хотя текущее состояние аккумулятора внушает оптимизм.