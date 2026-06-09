В автошколах может появиться экзамен по первой помощи при ДТП

Экзамен по навыкам оказания первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе, передает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Там уточняется, что речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео.

Согласно материалу, задачей обучения первой помощи будут заниматься Минпросвещения, МВД и региональные власти. Доклад кабмину запланирован на следующий год.

Прошлой осенью первый зампред парламентского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что в Госдуме намерены установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентария, во многих автошколах не уделяют должного внимания обучению первой помощи или вовсе не проводят такие занятия. А владение такими навыками поможет спасти не менее 140–150 тыс. жизней в год.

Ранее россиянам напомнили о новых правилах обучения на права.