Hongqi выпустит конкурента культового Toyota Land Cruiser

Премиальный автобренд Hongqi раскрыл название своего самого амбициозного проекта — первого в истории марки рамного внедорожника, который бросит вызов легендарному Toyota Land Cruiser. Новинку будут именовать Hongqi G919.

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«Воплощая философию „сдержанной силы“, G919 получил монументальный „кубический“ силуэт с прямоугольными блоками фар, которые отсылают к классическим канонам, но решены с использованием современной светотехники», — уточняет пресс-служба бренда.

В стандартной комплектации автомобиль будет иметь усиленный передний бампер, силовые пороги, буксировочные проушины, экспедиционный багажник, внешние светодиодные прожекторы, а также крепления для запасного колеса или дополнительного кейса.

До этого бренд Hongqi рассказал о новинках для российского рынка. До конца текущего года китайский премиальный бренд Hongqi выведет на российский рынок обновлённую версию бизнес-седана H5.

Автомобиль получит модернизированный интерьер и экстерьер, при этом технологическая платформа останется без изменений. В настоящее время модель проходит сертификацию, сообщили в пресс-службе компании.