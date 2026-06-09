В МВД оценили уличный стендап полицейских, регулирующих движение на ПМЭФ

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В МВД рассматривают варианты поощрения полицейских, шутивших во время обеспечения безопасности на дороге на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает Baza.

Двое полицейских метрополитена, стоявших на усилении во время ПМЭФ-2026, стали звездами социальных сетей благодаря устроенному стендапу: в веселой манере через мегафон они регулировали движение. Видео с правоохранителями за сутки набрали миллионы просмотров.

Ранее на ПМЭФ-2026 генпрокурор России раскрыл меры защиты предпринимателей от штрафов.