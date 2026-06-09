Японские автобренды обошли европейские концерны по качеству и надежности

Аналитики из iSeeCars проанализировали данные о пробеге более чем 174 тысяч автомобилей и выяснили, какие марки имеют наибольшую вероятность преодолеть планку в 250 тысяч миль (около 400 тысяч километров).

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Результаты исследования показали, что для рынка США в целом средний показатель составляет 4,8%. Однако четыре бренда демонстрируют значительно более высокие результаты: Toyota (17,8%), Lexus (12,8%), Honda (10,8%) и Acura (7,2%). Замкнула топ-5 марка GMC с результатом 4,6%. Примечательно, что аналогичную вероятность показали и электрокары Tesla.

Однако не все бренды могут похвастаться такими результатами. Нулевую вероятность проехать 250 тысяч миль показали автомобили Jaguar, Mini и Maserati. У Land Rover этот показатель составил 0,1%, а еще восемь брендов, включая Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia, получили менее 1% вероятности.

В премиальном сегменте лидерами стали Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln. Средний шанс доехать до 400 тысяч километров в этом сегменте составляет 3,2%. Аналитики объяснили это меньшей интенсивностью эксплуатации премиальных машин.

В топ-5 массового сегмента, помимо Toyota и Honda, вошли GMC, Chevrolet и Mazda.

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