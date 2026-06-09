В Казахстане стартовали продажи нового BMW за 7,5 миллиона рублей

Новый кроссовер BMW iX3 вышел на рынок Казахстана. В соседней стране электрокар сможет предложить лишь одну версию 50 xDrive. Она обладает 470-сильной (645 Нм) двухмоторной силовой установкой, которая запитана от аккумулятора ёмкостью 108,7 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 805 км по циклу WLTP.

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Электрический кроссовер немного длиннее, чем топливный BMW X3 (4782 мм вместо 4755 мм), плюс аккумуляторный автомобиль отличается укрпнённой колёсной базой (2897 мм вместо 2865 мм).

Кроссовер первым получил электрическую систему Gen6 и ассистирующую электронику следующего поколения. Она работает по принципу симбиоза, лишь дополняя водителя, а не заменяя его.

Кроме того, в ней используются цилиндрические аккумуляторные ячейки и реализована поддержка технологий двунаправленной передачи энергии, что позволяет питать электросистему дома.

Как выяснил журнал Motor, в Казахстане новый BMW iX3 будет стоить от 50 млн тенге, что равнозначно 7,5 млн рублей. Но цену можно увеличить, заказав дополнительные опции.