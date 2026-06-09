Губернатор Краснодарского края заявил об отсутствии дефицита бензина на Кубани

В понедельник вечером губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на появившиеся в интернете сообщения о якобы проблемах с топливом на заправках региона.

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"Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж, - написал глава Кубани в своем канале в соцсетях.

"На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет", - подчеркнул Кондратьев.

По его словам, временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, а вот на большинстве крупных сетевых станций топливо имеется в наличии.

"Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках", - отметил губернатор.

Глава края при этом заявил, что "ситуация на контроле", а также попросил своих земляков доверять только официальным источникам информации.

Ранее в Краснодарском крае пропало топливо на ряде мелких автозаправочных станций, об этом сегодня днем сообщал Оперативный штаб региона.

Здесь также отметили, что причина заключается в сбое мелкооптовых закупок. Это привело к нехватке топлива на мелких АЗС и спровоцировало спрос у крупных сетевых операторов, где бензин есть в наличии.