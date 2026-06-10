Перечислены самые доступные новые авто с японским автоматом Aisin в России

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать тенденцию к переориентации на китайские бренды даже при выборе бюджетных моделей. Согласно аналитике маркетплейса Fresh, именно китайские автомобили предлагают сегодня самую доступную цену в сочетании с проверенной японской автоматической коробкой передач Aisin. Об этом сообщает издание speedme.ru.

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Первое место в рейтинге самых дешёвых новых машин с автоматом Aisin занимает российская Lada Vesta, оснащённая 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы. Её стартовая цена составляет 1,93 миллиона рублей за версию с механической коробкой или немного дороже с автоматической трансмиссией. Вторую строчку занял китайский седан Changan Alsvin с мотором 1,5 литра (107 сил), который в начале 2025 года можно приобрести за 1,97 миллиона рублей.

На третьей позиции — новый китайский кроссовер Omoda C5, чей базовый переднеприводный вариант с двигателем 1,5 литра (147 л. с.) стоит 2,09 миллиона рублей. Четвёртое место досталось ещё одному представителю КНР — Kaiyi X3 Pro Kunlun: за 2,2 миллиона рублей покупатель получает 1,5-литровый агрегат мощностью 150 лошадиных сил. Замыкает пятёрку лидеров Omoda S5 GT с тем же мотором, но уже ценой 2,24 миллиона рублей.