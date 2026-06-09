Столичная Госавтоинспекция предлагает сократить парк арендных электросамокатов

Госавтоинспекция Москвы просит Центр организации дорожного движения столицы сократить квоту для парковки электросамокатов в городе. Это следует из обращения начальника Госавтоинспекции столицы Александра Быкова, сообщает РБК.

© Российская Газета

Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в 2,6 раза - до 306, и в 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. В результате аварий один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители такой техники совершили наезды на пешеходов, причем все они пользовались арендным транспортом. В 19 случаях они скрылись с места аварии.

Между тем, договором между ЦОДД и компаниями кикшеринга предусмотрено снижение количества парковочных мест для такого транспорта на одну тысячу, если виновником аварии стал несовершеннолетний.

Как сообщили "РГ" в компании Whoosh, в своей работе они сфокусированы на поддержании низкой аварийности поездок на СИМ и недопущении нарушений правил оферты. Отдельно работают с недопуском несовершеннолетних к управлению самокатами - в Москве одной из основных мер в этом направлении стала обязательная верификация через Mos ID с прошлого сезона. Верификация в комплексе с образовательными кампаниями, техническими мерами и регулярной работой по взиманию штрафов дала результат - в прошлом году компании удалось снизить число аварий в Москве на 60%, из них аварий с детьми - на 40%.

В 2026 году фиксируется повышение спроса на электросамокаты в Москве, цифры числа поездок растут относительно прошлого года. В качестве целевого ориентира используем метрику - менее одного ДТП на 100 000 фактических поездок, по нашим данным, сейчас она имеет минимальное превышение. В мировой практике у российских сервисов - самый низкий показатель аварийности.

Три оператора кикшеринга (Whoosh, "Юрент", "Яндекс") уже представили в Департамент транспорта план по конкретным мероприятиям и развитию транспортной политики в сфере микромобильности в Москве. Они ожидают снижение аварийности, в том числе ДТП с участием несовершеннолетних, управляющих самокатами.

И часть из них уже начата. Усиленные механизмы по ограничению передачи аккаунтов родителей детям, жесткие санкции за передачу аккаунтов детям, рейды для выявления нарушений, обучение и единая аналитика ДТП дают нам основание считать, что эта цель достижима. У отрасли уже есть опыт, как системно работать с аварийностью и добиваться ее устойчивого снижения.

Подход не сводится к формальному ужесточению санкций или механическому сокращению парка. Цель - точечно работать с основными факторами риска: передаче аккаунтов для поездок несовершеннолетним, ездой вдвоем и другими нарушениями ПДД, наиболее часто вызывающими аварии или падения с самоката. Для этого в плане предусмотрены в том числе единые "черные списки" нарушителей.

Предлагаемое ограничение от ГИБДД Москвы полностью исключат возможность для горожан использовать самокаты как транспорт - для этого нужна плотность покрытия самокатами, именно на этот сценарий рассчитан действующий парк. В случае работы только как рекреационной услуги, экономика предприятия станет значительно слабее. Запрос ГИБДД в текущих условиях значительно сократит возможности сервисов по работе с вопросами безопасности.

Практика разбора ДТП показывает: большая часть инцидентов с несовершеннолетними происходит в обход технических ограничений, когда взрослые сознательно передают детям свои верифицированные аккаунты (с подтвержденным возрастом в Mos ID). По сути, это нарушения правил сервисов с полного одобрения родителя, несмотря на запреты и рабочие механизмы верификации. Новая кампания будет адресована в первую очередь на такой тип нарушений, когда управление самокатом получают дети. За последние годы отрасль уже многократно показывала, что регулярное образование пользователей, введение автоматических скоростных режимов, технических мер и верификации, инфраструктуры парковок и других мер напрямую влияет на культуру вождения и снижает аварийность.

Как считает основатель компании InnovaTransport и эксперт Ассоциации операторов микромобильности Алексей Смирнов, мера по сокращению количества самокатов в городе вряд ли существенно повлияет на число дорожно-транспортных происшествий. Люди все равно продолжат пользоваться кикшерингом. Конечно, спрос останется высоким, а предложение станет немного ниже, но это не решит ключевые причины нарушений.

Другими мерами могли бы стать усиление контроля и развитие системы фиксации нарушений. Речь идет о восстановлении полноценных номерных знаков на самокатах кикшеринговых сервисов. Сейчас существует проблема, что пользователи срывают, заклеивают, скрывают или повреждают номера. Но это во многом вопрос к антивандальному исполнению. Операторам стоит доработать эти решения. С учетом нового ГОСТа и использования металлических номерных знаков вместо пластиковых элементов или наклеек, которые применяются сегодня, эту проблему можно существенно снизить. Также с увеличением числа камер фиксации нарушений это позволит повысить контроль за соблюдением правил на дорогах.

Одной из главных проблем остаются несовершеннолетние пользователи кикшеринга. Здесь возникает вопрос, насколько эффективно камеры смогут определять возраст нарушителя. Поэтому, помимо технических решений, необходимо активнее проводить совместные рейды операторов и Госавтоинспекции по выявлению несовершеннолетних пользователей сервисов.

Для компаний сокращение флота, безусловно, имеет значение. Если речь идет о тысяче самокатов при общем парке около 60 тысяч единиц, то это вряд ли станет серьезным ударом. Но в долгосрочной перспективе существует и другой риск, часть пользователей может отказаться от аренды и перейти на личные самокаты. В таком случае регулировать их использование будет значительно сложнее, а количество проблем может даже увеличиться.