Новый Honda Stepwgn в версиях Air и Spada ввозят в РФ с ценой от 1,6 млн рублей.

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Honda Stepwgn – семиместный минивэн с японского рынка – теперь доступен в нашей стране по альтернативным схемам импорта. Модель можно заказать в двух исполнениях: упрощённом Air или более насыщенном Spada. Минимальная стоимость «под ключ» стартует с отметки 1,6 млн рублей, как указано в одном из объявлений во Владивостоке.

За эти деньги клиент получает машину с тканевым салоном, цифровой приборкой, мультирулем, пуском двигателя с кнопки, крупным тачскрином мультимедиа и даже складными столиками для пассажиров второго ряда.

Правда, это самая доступная цена на Дальнем Востоке. У других владивостокских дилеров Air обойдётся уже от 2 050 000 рублей, а Spada начинается от 2 100 000 рублей. Последняя версия выделяется более агрессивным дизайном передка, иной решёткой радиатора, кожаной отделкой и расширенным списком опций.

Цены по стране заметно разнятся. В Омске за Spada просят 2 470 000 рублей, в Новосибирске – 2 550 000, в Барнауле – 2 600 000, а в Ростове-на-Дону – 2 730 000. Дальше разброс только растёт: в Тюмени минивэн оценён в 2 890 000 рублей, а во Владимире за топ-версию Premium Line просят 2 990 000 рублей.

Машины в наличии тоже есть, но стоят заметно дороже. В Сосновоборске Красноярского края Air продают за 2 850 000 рублей, в Анапе аналогичный вариант – за 3 320 000. Spada в Ростове-на-Дону обойдётся покупателю в 3 700 000 рублей.

Комплектация Spada щедра на оснащение: тут и камера кругового обзора, и подогрев кресел, и электропривод багажника с управлением с кнопки и ключа. Плюс системы слепых зон и распознавания знаков, трёхзонный климат-контроль, шторки на задних окнах, USB-C у каждого пассажира, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа на Android и целых 12 подушек безопасности.

Технически все версии одинаковы – под капотом стоит 1,5-литровая «турбочетвёрка» на 150 лошадей в паре с вариатором. Привод – передний или полный, в зависимости от комплектации.

Напомним, что это не единственный доступный в РФ японский семиместник. Ранее по альтернативным каналам начали привозить компактвэн Toyota Sienta – праворульный, как и Stepwgn, он стоит на вторичке минимум 1 850 000 рублей.

Ранее «За рулем» о похожей бюджетной иномарке из Китая напомнил.