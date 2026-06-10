Сокращение парка самокатов вряд ли существенно повлияет на число ДТП

Госавтоинспекция Москвы обратилась с просьбой в Центр организации дорожного движения столицы сократить квоту на число электросамокатов, которые кикшеринговые компании могут выставлять в этом году в городе. Это следует из письма начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве Александра Быкова, сообщает РБК.

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Поводом для обращения стал рост ДТП с участием СИМ с января по май 2026 года. По сравнению с таким же периодом прошлого года их стало больше в 2,6 раза - 306, причем в 26% случаев водители самокатов были младше 18 лет. В результате аварий один человек погиб, 320 пострадали. В 58 случаях несовершеннолетние водители арендного транспорта совершили наезды на пешеходов, в 19 - скрылись с места аварии.

Представители кикшеринга считают, что если реализовать предложение ГИББД и уменьшить число электросамокатов, то москвичи смогут пользоваться ими лишь с рекреационной целью. Между тем, как неоднократно подчеркивал департамент транспорта Москвы, большинство горожан используют СИМ как транспорт - для поездок от станций метро, МЦК или МЦД до работы или обратно домой. Об этом свидетельствует средняя продолжительность поездки - 10,3 минуты, и ее длина - один километр. Но для транспортной цели нужна определенная плотность покрытия, исходя из которой в столице сейчас и насчитывается 60 тысяч прокатных электросамокатов.

Для того же, чтобы несовершеннолетние не имели доступа к управлению самокатами, в Москве еще в прошлом сезоне введена обязательная верификация через Mos ID. Но, как показывает аварийная статистика, подростки все-таки встают за руль. Пользоваться прокатными самокатами им разрешают под своим аккаунтом родители, друзья, знакомые. Это они подвергают опасности жизнь ребенка и тех, кто оказывается на его пути. Поэтому Ассоциация операторов микромобильности предлагает вместо сокращения числа электросамокатов или запрета их проката сместить фокус на работу с родителями подростков - нарушителей существующих правил.

Как сообщила "РГ" директор по коммуникациям "МТС Юрент" Юлия Лебедева, сейчас в департаменте транспорта Москвы совместно с операторами кикшеринговых компаний уже идет работа, направленная на повышение безопасности поездок на электросамокатах. "Она включает, в частности, усиление механизмов для ограничения передачи аккаунтов родителями детям, увеличение частоты рейдов для выявления нарушений, более активную просветительскую работу", - рассказала Юлия Лебедева.

К тому же, как считает основатель компании InnovaTransport и эксперт Ассоциации операторов микромобильности Алексей Смирнов, сокращение количества самокатов вряд ли существенно повлияет на число дорожно-транспортных происшествий. Люди все равно продолжат пользоваться кикшерингом. Спрос останется высоким, а предложение станет немного ниже, но это не исключит ключевых причин нарушений на дорогах.

Опасения экспертов, что сокращение и запрет проката в корне ситуацию не изменят, существуют не на пустом месте

Существует и другой риск: потеряв возможность пользоваться прокатными СИМ, многие пользователи могут пересесть на личные самокаты. Их же поведение на дороге регулировать станет значительно сложнее, так как у них нет даже номеров, а потому попробуй определи, кто сбил бабушку и уехал. Ведь к каждому самокатчику инспектора ГИБДД не приставишь. Словом, вопрос действительно важный, хотя бы потому, что, по данным транспортного комплекса, общее число пользователей СИМ в столице составляет около пяти миллионов человек. Но и для остальных восьми миллионов москвичей ситуация с электросамокатами в Москве тоже не безразлична - вряд ли кому-то хочется оказаться под их колесами. К сожалению, ответа на свой запрос от департамента транспорта, как он намерен отреагировать на предложение Госавтоинспекции, редакция "РГ" не получила.

Как известно, попытку навести порядок с прокатом электросамокатов предприняли в Подмосковье, где в мае заработал Единый стандарт аренды СИМ. Инициатива принадлежит министерству транспорта и дорожной инфраструктуры области, которое согласовало единый подход к работе кикшеринговых сервисов: где можно парковаться, где нельзя ездить, где нужно снижать скорость и сколько самокатов может быть на каждой территории... Все правила прописываются в соглашениях между муниципалитетами и сервисами аренды. Такой подход помог возобновить прокат в Котельниках, жители которых почти полтора месяца были без двухколесного транспорта, пользование которым запретили местные власти. Прежде чем запустить электросамокаты снова на дороги города, его администрация прописала в соглашении число прокатных электросамокатов - их теперь в Котельниках не может быть больше 300. Уточнили и адреса парковок в округе: все они отмечены специальным знаком и дорожной разметкой, а скорость движения строго ограничена 25 километрами в час на улице и до 15 километров - в парках и жилых кварталах. Чтобы возле станции метро не собиралась груда этого транспорта, кикшеринговые компании дежурят на парковке с 07:00 до 09:00 и с 18:00 до 20:00. В случае несоблюдения правил администрация еще больше снизит количество самокатов или полностью запретит аренду.

По единому стандарту работает прокат в Воскресенске и Черноголовке, администрация последней, кстати, разрешила лишь 100 электросамокатов, а для контроля за правонарушителями создала чат-бот, которому можно пожаловаться на так называемый "дикий" прокат.

Между тем кикшеринг остается под запретом в Дзержинском, Раменском, Лобне, Солнечногорске, Жуковском, Чехове и Подольске. В Люберцах самокаты на улицах есть, но, как утверждает администрация, они приезжают из Москвы и продолжают работать на территории города из-за технического сбоя. Официального разрешения на прокат в муниципалитете нет с 1 апреля. К слову, личных электросамокатов ограничения нигде не касаются. А продажи их в столичном регионе с начала лета рекордно выросли. Так что опасения экспертов, что сокращение и запрет проката в корне ситуацию не изменит, существуют не на пустом месте.