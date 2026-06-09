Volga назвала главных соперников на российском рынке

Татьяна Фадеева: важное преимущество Volga – сборка в Нижнем Новгороде.

© За рулем

Руководитель бренда Volga Татьяна Фадеева в интервью «Российской газете» раскрыла, кого компания считает своими основными конкурентами в России.

По ее словам, это те автопроизводители, которые уже локализовали или только планируют локализовать выпуск машин в стране. В Volga уверены, что доля импорта будет сокращаться из-за растущих регуляторных барьеров, что полностью соответствует государственной стратегии развития внутреннего производства, поэтому бренд нацелен на борьбу именно с локальными игроками.

Глава марки подчеркнула, что важное преимущество Volga – сборка в Нижнем Новгороде. Ведь город обладает мощными автомобильными традициями, уникальной инженерной школой и квалифицированными кадрами.

По условиям специального инвестконтракта компания взяла на себя серьезные обязательства по углублению локализации. Нижний Новгород, как отметила Фадеева, является крупным автомобильным кластером с пулом местных поставщиков, которые поддержат проект.

Вторым важным фактором она назвала качество самого продукта. В компании заявляют, что автомобили Volga безопасны, надежны, имеют хорошие платформенные решения и доступную цену в D-сегменте.

Ранее Фадеева также рассказывала о планах продаж до конца 2026 года.