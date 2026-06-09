700 участков автодорог к учебным заведениям станут удобными и безопасными

Более трех тысяч километров автомобильных дорог, ведущих к школам, колледжам и вузам, приведут в порядок в этом году. Они станут удобными и более безопасными.

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Обустройство маршрутов к учебным заведениям, детским садам, досуговым центрам - важная часть большой системной работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В длинные летние каникулы она идет особенно активно.

В Республике Саха (Якутия) в этом году реализуют два масштабных проекта. Первый - строительство более двух километров автодороги к образовательному комплексу "Точка будущего".

Здесь работает детский сад, школа, центр дополнительного образования, есть жилые для педагогов. С учетом арктического климата нелишними будут и теплые переходы между зданиями. В Якутии это первое образовательное учреждение такого масштаба. Создано оно на частные средства.

Дорожные работы - в самом разгаре. Новая асфальтобетонная трасса будет двухполосной. Вдоль нее обустроят тротуары, освещение, автобусные остановки и велодорожки. Завершить строительство планируют в 2027 году.

А в историческом центре Астрахани приведут в порядок проезжую часть Коммунистической улицы. По ней ходят на занятия студенты Астраханского социально педагогического колледжа, которому уже 113 лет. В порядок приведут и дорогу на улице Костина, где расположен Каспийский институт морского и речного транспорта, где готовят специалистов для морских и речных судов. На проезжей части заменят асфальт, обновят люки, установят новые знаки и нанесут разметку.

В Новосибирской области тоже приступили к ремонту единственной подъездной автомобильной дороги к детскому лагерю. Необходимость ремонта назрела давно: был значительный износ асфальтобетонного покрытия, что затрудняло проезд транспорта, особенно во время обильных осадков. Ремонт позволит обеспечить непрерывное и безопасное движение транспорта.

Еще в одном городе - Ижевске по просьбам жителей сейчас ремонтируют почти километр дороги на улице Нижней. Она ведет к школе № 62, которая первой в СССР получила право носить имя Юрия Гагарина - буквально на следующий день после его исторического полета.

В 1965 году в школе создали народный музей космонавтики. Среди экспонатов - фотографии Юрия Алексеевича с его автографом, стартовый ключ с космодрома Байконур, осколок метеорита, кусок обшивки космического корабля.

Основание дороги обустроят из особо прочного материала, установят новые бордюры, сделают удобные тротуары. Работы планируют завершить к началу учебного года.

Справка "РГ"

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в этом году в порядок приведут почти 700 участков региональных и местных автомобильных дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.