Белоруска украсила мотоцикл 15 килограммами стразов

В Белоруссии обнаружили Kawasaki ZX-6R, украшенный 15 килограммами стразов. Жительница Белоруссии украсила мотоцикл Kawasaki ZX-6R стразами, выбрав украшения цвета AB — они считаются голографическими. У них особенная подложка, поэтому под одним углом мотоцикл выглядит нежно-лаймовым, а под другим появляется сиренево-розовый перелив.

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«Сами стразы муж привез из Австрии, с завода. Это не Swarovski, но очень качественная стеклянная имитация — с хорошей огранкой, подложкой и общим уровнем, который максимально близок к оригиналу», — отмечает владелица техники.

Такие стразы обычно используют для декора одежды, аксессуаров и украшений. Всего на проект ушло 15 кг материала, а вместе с клеем, обезжиривателями и доставкой стоимость тюнинга составила 5600 белорусских рублей (140 тыс. российских рублей).

Ninja ZX6R — это легендарная модель спортивного мотоцикла от известного японского производителя Kawasaki. Её основные особенности — мощный четырёхтактный двигатель и лёгкая алюминиевая рама.