В Китае опять загорелся электрический спорткар Xiaomi SU7 Ultra

В Китае загорелся электрический спорткар Xiaomi SU7 Ultra.

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7 июня в китайской провинции Цзянси произошло возгорание спортивного электромобиля Xiaomi SU7 Ultra.

Случай уже не первый – предыдущий инцидент с точно таким же автомобилем зафиксирован в октябре прошлого года в Чэнду. К счастью, в отличие от того эпизода, в новом пожаре обошлось без жертв и пострадавших. Машина вспыхнула на мосту Инсюн в городе Наньчан, и пожарная служба смогла быстро прибыть на место, чтобы локализовать пламя. Сообщается, что компания Xiaomi незамедлительно связалась с владельцем.

Представители бренда передали данные о происшествии в надзорные органы, заверили владельца в содействии по дальнейшим операциям с поврежденной машиной, а также провели осмотр «электрички» на месте и дальшейший анализ информации с бортовой системы.

Он показал, что до момента возгорания тяговая батарея оставалась в штатном режиме работы, не показывая признаков так называемого теплового разгона. Это дало возможность предварительно заключить, что источником огня была не батарея, а некий другой узел. Официальное сообщение от появилось в китайской соцсети Weibo прямо в день инцидента.

В нем говорится, что окончательно причина произошедшего будет установлена после детального обследование и экспертизы пожарной службы. В компании призывают не верить слухам и не распространять их.

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