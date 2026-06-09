Как первая платная дорога поменяет транспортную логику Ростова-на-Дону

Спустя почти 20 лет после первой идеи и череды отмененных проектов донские власти нашли инвестора для платной магистрали в центре мегаполиса. На Петербургском международном экономическом форуме-2026 произошло событие, которое транспортные эксперты и автомобилисты Ростова ждали почти два десятилетия.

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Губернатор региона Юрий Слюсарь и совладелец дорожно-строительной компании Владимир Кнышов подписали соглашение о строительстве Темерницкого скоростного диаметра (ТСД). Инвестиции в проект, который должен разгрузить центр города и связать север с югом за шесть минут, оцениваются в рекордные для транспортных проектов донской столицы 60 миллиардов рублей.

Идея строительства скоростной магистрали в створе проспекта Сиверса обсуждается с 2009 года. Тогда, в период активного возведения Темерницкого моста (сдан в 2010 году), предполагалось, что диаметр станет логичным продолжением переправы - уведет транспортные потоки дальше в город. Мост, получивший название в честь реки Темерник, сегодня обеспечивает альтернативный выезд на трассу М-4 "Дон", но из-за отсутствия современных развязок используется далеко не на сто процентов.

Долгие годы проект Темерницкого диаметра оставался на бумаге. Более того, у Ростова уже был шанс получить платную дорогу в черте города, так называемую Западную хорду. Однако от тех планов власти отказались, признав участок безальтернативным, то есть не оставляющим водителям выбора. Именно этот нюанс сегодня делает Темерницкий диаметр принципиально иным. У будущей платной магистрали есть два бесплатных дублера: через Западный жилой массив по улице Малиновского (примерно 30 минут в пути) или через центр по проспекту Буденновскому (25 минут против шести минут по платной дороге).

Актуальность проекта сегодня трудно переоценить. Ростов давно перешагнул черту, когда традиционная уличная сеть справлялась с потоком машин. Разработчики из бюро "Прагматик" еще три года назад подсчитали: ТСД снизит транспортную нагрузку на центральные улицы с 41 процента до 25, на 30 процентов уменьшит вредные выбросы и на четверть - уровень шума в прилегающих жилых кварталах.

Особый акцент сделан на социальной составляющей. По расчетам инициаторов проекта, скорость передвижения общественного транспорта между южной и северной частями города вырастет на 43 процента. А для машин экстренных служб, в том числе скорой помощи, проезд по новому диаметру будет бесплатным и беспрепятственным. Время прибытия бригад в районы, прилегающие к магистрали, сократится на 45 процентов.

"Протяженность дороги в рамках нашего проекта составит порядка 7,5 километра, - пояснил Владимир Кнышов. - Автомобилисты смогут сократить время в пути из северной до южной части города за пять-шесть минут, сэкономив до получаса. Мы проектируем эту дорогу с 2019 года, и сегодня надеемся при поддержке правительства области реализовать проект до 2035 года".

Темерницкий скоростной диаметр не единственный амбициозный транспортный проект в новейшей истории Ростова, который мог бы преобразить город. В разное время власти и инвесторы обсуждали создание нескольких транспортных коридоров: Кизитеринского диаметра, продление улицы Орбитальной и строительство ее дублера, магистрали на улице Береговой, Левобережной магистрали и участков Северного обхода. Реализованы только последние два.

Самой футуристической выглядела идея строительства шестикилометрового тоннеля в створе Театрального проспекта. Проект, который позволил бы "нырнуть" недалеко от исторического центра и "вынырнуть" уже в районе Северного жилого массива, обсуждался с крупными инвесторами, но так и не нашел технического и финансового воплощения.

В отличие от тоннеля, ТСД максимально адаптирован к реальности: магистраль пройдет по муниципальным землям и вдоль железной дороги, минуя жилые зоны и снижая затраты на выкуп участков.

Новая дорога - сложнейшее инженерное сооружение. Более 30 процентов проекта составляют искусственные конструкции (эстакады, путепроводы и мосты). Именно это, по словам инвестора, позволит строить трассу, не перекрывая существующий трафик. Проектная скорость движения - до 80 километров в час, количество полос - от четырех до восьми.

Стоимость проезда, по предварительным данным, ориентировочно составит 75 рублей. Для сравнения: проезд по Западной хорде, от строительства которой отказались, планировали оценить в 150 рублей для легковушек, а московский проспект Багратиона (северный дублер Кутузовского) обходится автомобилистам в 600 рублей.

Опыт инвестора вселяет осторожный оптимизм. Компания имеет в активе участие в таких крупных проектах, как расширение и реконструкция федеральной трассы М-4 "Дон", Дальний западный обход Краснодара, новая трасса Ростов-на-Дону - Азов. Однако город помнит и недавние сложности: после открытия платного обхода Аксая (М-4) там возникли десятибалльные пробки из-за проблем с оплатой, когда от водителей принимали только наличные.

Появление платной дороги в черте города - это не прихоть чиновников, а устойчивый мировой тренд. Крупнейшие агломерации Америки, Европы и Азии уже прошли этот путь, создавая платный дорожный каркас. В России сегодня насчитывается более 2,4 тысячи километров платных трасс, и большая их часть - в границах Москвы (Московский скоростной диаметр) и Санкт-Петербурга (Западный скоростной диаметр). Ростов, похоже, готов войти в этот клуб.

Конечно, остаются вопросы. Еще недавно чиновники правительства области в ответ на запросы о Темерницком диаметре называли проект "хотелками" и отказывались от комментариев. Однако подписание соглашения на ПМЭФ переводит разговор из плоскости слухов в плоскость реального концессионного соглашения.

- С одной стороны, продлевать путь от Темерницкого моста стоило, так как он сейчас заканчивается тупиком, ведь это была первая очередь большого проекта, - говорит руководитель портала "Ростовский городской транспорт" Михаил Кругликов. - С другой - это поможет только части жителей Ростова, исключительно автомобилистам. А ведь за такие деньги можно было бы качественно улучшить работу общественного транспорта, и эффект ощутил бы весь город, а может, даже соседние - Аксай и Батайск.

По его словам, есть приоритеты развития, принятые на федеральном уровне, и общественный транспорт находится в них выше личного. Вдобавок только лишь строительство дорог не поможет победить пробки. Для долгосрочного улучшения ситуации требуется комплекс мер по оптимизации логистических потоков, развитию общественного транспорта и внедрению современных технологий управления. Москва пошла по этому пути с 2011 года, и только после этого получился нужный эффект.

Тем не менее проект позволит создать новый транспортный каркас Ростова, резюмируют разработчики. В городе, где время в пути зачастую измеряется часами, появление бессветофорной магистрали - событие историческое. Даже если проезд по ней будет платным.

Примеры платных дорог внутри городов России

Западный скоростной диаметр (ЗСД) в Санкт-Петербурге. Первая внутригородская платная магистраль в России, введена в 2008 году. Соединяет южные, центральные и северные районы города.

Московский скоростной диаметр (МСД). Протяженность - 68 километров, проходит с севера на юг от трассы М-11 "Нева" до М-2 "Крым" с выходом на магистраль М-12 "Восток". С 15 февраля 2025 года платный проезд по МСД действует только по будням. В остальное время, а также в выходные и праздничные дни проезд бесплатный.

Проспект Багратиона в Москве. Северный дублер Кутузовского проспекта, бессветофорная магистраль, проходящая от Третьего транспортного кольца до МКАД. Длина основного участка - около десяти километров, общая протяженность со съездами, эстакадами и другими сооружениями - 22 километра.