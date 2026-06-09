Электрокары и машины на газе в Петербурге освободят от транспортного налога

Петербургские депутаты согласились с предложением губернатора Петербурга Александра Беглова освободить на несколько лет от транспортного налога автомобили, которые работают на электродвигателях и на газе.

Льгота будет действовать с 2026 по 2030 годы, но не коснется только воздушного и дорогостоящего транспорта, отмечает «Парламентская газета». Для компенсации город повысит налоги для автобусов и грузовиков. Законопроект, вводящий соответствующие изменения, парламентарии приняли сегодня в первом чтении.