Всеядный: Suzuki выпустит первый кроссовер с гибким выбором топлива
Индийское подразделение Suzuki - Maruti Suzuki India Limited - представило свой первый автомобиль с гибким выбором топлива - Wagon R FFV. Это первый массовый автомобиль в Индии с такой технологией, сообщает пресс-служба компании.
Презентация новинки прошла в Нью-Дели.
Машины с гибким выбором топлива могут работать на смеси этанола и бензина, что помогает снизить вредные выбросы.
Suzuki активно развивает экологические технологии, включая гибриды, электромобили (BEV) и автомобили на сжиженном газе (CNG/CBG). Компания стремится предложить решения, которые учитывают региональные энергетические условия и потребности клиентов.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи доступных кроссоверов Suzuki S-Presso.