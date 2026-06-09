Suzuki выпустит первый кроссовер с гибким выбором топлива

Индийское подразделение Suzuki - Maruti Suzuki India Limited - представило свой первый автомобиль с гибким выбором топлива - Wagon R FFV. Это первый массовый автомобиль в Индии с такой технологией, сообщает пресс-служба компании.

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Презентация новинки прошла в Нью-Дели.

Машины с гибким выбором топлива могут работать на смеси этанола и бензина, что помогает снизить вредные выбросы.

Suzuki активно развивает экологические технологии, включая гибриды, электромобили (BEV) и автомобили на сжиженном газе (CNG/CBG). Компания стремится предложить решения, которые учитывают региональные энергетические условия и потребности клиентов.

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