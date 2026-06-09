На заводе «АМО» в Калуге до конца года соберут 1,5 тысячи грузовиков

Завод «АМО» снова работает на бывшей производственной площадке концерна Volvo в индустриальном парке «Калуга Юг» и снова собирает грузовики. Как сообщил РИА Новости губернатор Владислав Шапша, до конца года с конвейера предприятия сойдут 1,5 тысячи крупнотоннажных автомобилей. Но у завода есть планы выйти на годовой объем 15 тысяч.

© Калуга 24

Сборка «Уралов» под названием Next на этом предприятии началась в декабре 2023 года. Но в мае прошлого года стало известно, что сборка приостановлена — после того, как Уральский автомобильный завод прекратил поставку в Калугу машинокомплектов.

Гендиректор завода Павел Яковлев тогда заявил, что поставки могут быть возобновлены — если на рынке появится спрос на дополнительные автомобили, а сам Уральский автомобильный завод не справится с заказами.