Waymo купила испытательный полигон беспилотных авто Apple за $220 млн

Компания Waymo приобрела в Аризоне крупный испытательный комплекс площадью более 22 кв. км, ранее связанный с автомобильным проектом Apple. Стоимость сделки составила $220 млн, сообщает TechCrunch.

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Объект принадлежал компании Route 14 Investment Partner LLC, зарегистрированной в Делавэре и ассоциируемой с Apple. Сделка была официально оформлена 5 июня 2026 года, а Waymo подтвердила факт приобретения полигона.

Площадка включает несколько спецзон для испытаний транспортных средств: участок для тестирования динамики движения, овальная трасса протяженностью более 6 км и отдельный сегмент шоссе для проверки работы систем автономного управления.

В компании отметили, что новый объект будет использоваться для моделирования сложных дорожных сценариев в контролируемых условиях. Это позволит ускорить тестирование и совершенствование технологий автономного вождения на фоне масштабирования сервиса роботакси.

Waymo уже использует полигон Castle Proving Ground в Калифорнии и исследовательский центр Transportation Research Center в Огайо, однако аризонский объект превосходит их по площади и возможностям для проведения комплексных испытаний.

Apple приобрела этот комплекс в 2021 году за $125 млн после нескольких лет аренды. До этого объект использовался автоконцерном Fiat Chrysler для испытаний автомобилей и компонентов в условиях высоких температур. Позднее площадка стала частью автомобильного проекта Apple, который был закрыт в начале 2024 года.

Ранее сообщалось, что беспилотное такси Waymo сбило ребенка в США.