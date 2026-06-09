Идет подготовка к премьере обновленной Honda Accord

Компания Honda готовится удивить фанатов бренда масштабным обновлением Accord. По данным CarScoops, седан, который не обновлялся с 2022 года, будет переработан в духе гибридного прототипа, представленного в мае. Это значит, что автомобиль получит совершенно новый кузов.

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Дизайн будущего Accord будет напоминать фастбэк благодаря заниженной крыше. Однако Honda не планирует полностью копировать стилистические решения концепта. Внутри автомобиля появится более крупный сенсорный дисплей.

Еще одним важным изменением станет внедрение S+ Shift из модели Prelude. Эта система имитирует ручное переключение передач, что придаст вождению еще больше острых ощущений.

Впрочем, несмотря на зеленую повестку, Honda продолжит выпускать Accord с бензиновым двигателем как минимум до 2030 года. Это позволит сохранить баланс между традиционными и современными технологиями.

Информации о точных технических характеристиках и дате дебюта новой версии Accord пока нет.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Honda отзывает 100 тыс. машин из-за риска травм.