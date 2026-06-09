Honda отзывает почти 200 тысяч Odyssey

Honda объявила об отзыве почти 200 тысяч минивэнов Odyssey по всему миру из-за неисправности боковых подушек безопасности: они могут неожиданно раскрыться при наезде на кочку или неровность дороги. Компания подчеркивает, что дефект связан с неправильной калибровкой блока управления, и уже уведомила дилеров. Под отзывную кампанию попадают автомобили 2021–2025 модельных годов, выпущенные в период с октября 2020 по июнь 2024 года. Владельцам бесплатно заменят модуль электронного блока и проверят проводку.

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По данным автопроизводителя, проблема проявляется при низких скоростях: датчики ошибочно воспринимают колебания как сигнал к столкновению и инициируют срабатывание аирбегов. Сервисная акция затронет около 195 тысяч машин — крупнейший отзыв для этой модели. Расследование началось после того, как в подразделение потребительской безопасности Honda поступило более 20 жалоб. При этом известно о трёх травмах, но не уточняется, насколько они серьёзные.

Honda просит всех владельцев затронутых Odyssey обратиться к официальным дилерам для бесплатного ремонта. Компания уже направила уведомления и гарантирует, что работы займут не более часа. Отзыв проводится без аварий, связанных именно с этим дефектом, однако производитель решил действовать на упреждение ради безопасности пассажиров.