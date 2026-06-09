Как могут проверять навыки первой помощи в автошколах

В российских автошколах могут ввести новый обязательный экзамен. Речь идёт о проверке практических навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Проработать меры для повышения качества обучения поручено Минпросвещения, МВД и регионам. Такой экзамен предлагают проводить с обязательной видеозаписью.Сейчас эта тема уже есть в подготовке водителей, но в основном в теоретической части. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева в беседе с Авторадио рассказала, что новый формат может потребовать от автошкол отдельной подготовки.

"Экзамен сейчас включает теоретические вопросы, и есть они не в каждом экзаменационном билете. Предполагается, что именно практические навыки оказания первой помощи тем или иным образом будут проверяться на экзаменах. Другой вопрос, каким образом это будет организовано, потому что, например, для приёма такого экзамена нужен. Специальное оборудование, например, там манекены, сердечно-лёгочная реанимация, манекены для извлечения инородного тела из дыхательных путей и так далее. То есть здесь больше вопросов к организации, какими силами, какими сотрудниками, то есть как это всё будет проводиться".

Тема подготовки водителей в этом году уже получила несколько изменений. С марта россияне могут проходить теоретический курс в автошколах онлайн. Кроме того, для самих автошкол в России планируют ввести рейтинг. Он должен учитывать, насколько качественно организация готовит учеников к экзаменам и реальному вождению.