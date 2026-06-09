Госдума приняла закон о праве управлять вездеходами с правами категории В

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли закон, позволяющий водителям с правами категории B управлять вездеходами и багги. Соответствующие изменения были внесены в законы «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники».

Закон направлен на развитие внутреннего активного туризма. Как уточняется в пояснительной записке к документу, действующим законодательством управлять транспортом категории АII, к которому относятся вездеходы, снегоболотоходы, багги и другие средства с массой не более 3,5 тонны и числом пассажирских сидений не более восьми, можно только с удостоверением тракториста-машиниста.

Документом предусматривается, что право на управление самоходными машинами категории АII подтверждается также водительским удостоверением категории B, С и D. Водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории B или С подтверждает право на управление самоходными машинами категории АII при достижении возраста 19 лет и при наличии права на управление транспортными средствами категории B или С в течение не менее 12 месяцев.