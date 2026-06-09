Дилеры рассказали, что будет с продажами автомобилей в июне

Российский рынок новых легковых автомобилей в июне 2026 года может составить порядка 110 – 118 тыс. машин. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на опрошенных дилеров.

По словам директора по маркетингу АГ «Авилон» Юрия Блинова, в июне ожидается результат примерно на уровне мая или умеренный рост в пределах 5 – 7%.

Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что для удержания спроса нужны новые предложения от импортеров. Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов добавил, что рост продаж поддерживают локализация производства и увеличение кредитования. По данным АО «ППК», на первой неделе июня в России продано 29,4 тыс. машин — на 24,8% больше, чем год назад.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.