На продажу выставили Lada Niva Travel c турбомотором

В Ростове-на-Дону выставили на продажу необычный экземпляр Lada Niva Travel.

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О машине 2023 года выпуска в объявлении сказано, что она оснащена 1,7-литровым мотором, дополненным системой турбонаддува.

Пробег машины заявлен на отметке 45 тыс. км, декларируется отличное состояние автомобиля. Продавец просит за "заряженный" внедорожник 1,29 млн рублей.

Как уточняется, давление наддува турбоагрегата составляет 0,5 бара, что в теории должно обеспечить улучшение динамики разгона по сравнению со штатным на момент выпуска машины атмосферным 1,7-лировым мотором на 83 л.с. Характеристики мощности доработанного агрегата, правда, не раскрываются.

Не уточняется также, узаконены ли внесенные изменения в ГИБДД. Впрочем, судя по тому, что в объявлении указана мощностная отдача 80 л.с., владелец вряд ли занимался оформлением тюнинга.

Также продавец сообщил, что "все жидкости поменяны", в оснащение входит кондиционер, есть подогрев передних сидений, установлена хорошая акустика, сигнализация с обратной связью, дополнительная шумоизоляция, камера заднего вида и "парктроники".

Отметим, что с 2025 года Lada Niva Travel оснащается атмосферным двигателем ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра и мощностью 90 л.с.

Ранее "РГ" писала о том, что Lada Niva Travel стала новым лидером линейки Lada по маржинальности.