Царь-то ненастоящий: Новый Mitsubishi Eclipse оказался переодетым Nissan Leaf

Для многих поколений, рожденных на рубеже XX века, Mitsubishi Eclipse был символом скорости и стиля - тюнингованным купе с турбонаддувом, героем фильмов и игр. Однако времена меняются, и японский концерн представил миру новое поколение этой легендарной модели - теперь это электромобиль на базе Nissan Leaf.

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Для тех, кто ждал настоящего наследника оригинальной модели, разочарование неизбежно.

На первый взгляд это просто Leaf с эмблемой Mitsubishi, но у Eclipse Sportback есть несколько интересных обновлений. Спереди на бампере новая решетка радиатора и горизонтальные воздухозаборники с аэродинамическими элементами. Светодиодные фары хоть и похожи на те, что установлены на Nissan, не соединены черной полосой, что придает автомобилю уникальный вид.

Сзади дизайнеры Mitsubishi тоже постарались: рельефный бампер, новая задняя дверь без глянцевой черной отделки Nissan и светодиодная графика задних фонарей. Eclipse Sportback не получит "3D-голографические светодиоды" в стиле Z, как у флагманской комплектации Nissan Leaf Platinum+, но это не мешает ему выглядеть стильно и современно.

По данным CarScoops, в основе Eclipse Sportback лежит архитектура CMF-EV, которая также используется в Nissan Leaf и Ariya. Полные технические характеристики будут раскрыты позже.

Mitsubishi обещает предоставить более подробную информацию и назвать цены в ближайшее время, перед выходом автомобиля на рынок. Кроме того, в начале 2027 года к Eclipse Sportback присоединится совершенно новая внедорожная версия кроссовера Outlander.